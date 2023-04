Influenciadores usam base de Virginia Fonseca para rebocar parede

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Virginia Fonseca e a parede rebocada com a base criada por ela

A zoeira com a base facial lançada por Virginia Fonseca parece não ter fim. Influenciadores digitais agora usam o produto da marca WePink para rebocar paredes. E os vídeos da experiência bombam nas redes sociais.

continua após publicidade .

O influenciador Christian Silvério foi um dos que usaram a base para tapar um buraco na parede. O vídeo no TikTok chegou a quase 1 milhão de visualizações. Ele depois mostrou em outro post que a base secou no local onde foi aplicada.

Silvério também rebateu uma seguidora que disse que o vídeo é uma falta de respeito. "Falta de respeito é você produzir uma base que é uma b... e depois vender essa base para as pessoas por R$ 200", disse.

continua após publicidade .

Já o influenciador Ciclopin conseguiu 2 milhões de visualizações com um vídeo que zoa a declaração de Virginia. A empresária, para defender o produto, publicou alguns Stories em que diz: "Nossa base, que tem ativos que cuidam da sua pele, que é resistente à água, que é maravilhosa".

Veja como a base de Virgínia foi usada como reboco de parede

@ciclopin rebocando a parede bom a base da vigiane ♬ som original - ciclopin





Entenda a treta com a base de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca lançou a base facial no começo de março, com o preço de R$ 199,90. A empresária e influenciadora passou a receber críticas nas redes sociais e foi acusada de fazer "propaganda enganosa" devido à suposta baixa qualidade do produto.

continua após publicidade .

Diversas influenciadoras de moda fizeram testes com a base e mostraram que ela não entrega o que promete. A própria WePink reconheceu que fez um mau uso da palavra dermomake para se referir ao produto.

Virginia disse que muitas pessoas a estão criticando por tentar se comparar a Kylie Jenner e Rihanna, que também são donas de marcas de beleza com bases vendidas pelo mesmo valor do produto no Brasil.

Entretanto, o público não perdoou a influenciadora. E a base virou motivo de diversos memes nas redes sociais.

Com informações: R7

Siga o TNOnline no Google News