Influenciadora Viih Tube revela desejo de adoção e segunda gravidez

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A influenciadora Viih Tube revelou o desejo de aumentar sua família com o ex-BBB Eliezer. Nesta terça-feira (25), ao abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais, a empresária foi questionada sobre ter mais filhos, após ter dado à luz Lua, de 3 meses.

continua após publicidade

A loira então comentou que quer ter mais herdeiros e até adotar. Contudo, no momento, ela pretende curtir bastante a primogênita, dedicando-se ao máximo, como tem feito ao tentar amamentá-la com o leite materno, mesmo com os problemas que vem enfrentando desde o nascimento da pequena.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

"Eu e Eli temos vontade de ter mais um filho. Quero muito viver mais uma gravidez, eu amei muito ser grávida", contou ela dando risada. "Mas quero curtir a Lua. Não quero ter o sentimento de não ter aproveitado os primeiros momentos dela", falou.

Foto por Da Redação

Nos últimos dias, a influenciadora mostrou que pegou as chaves de sua nova mansão com Eliezer. Mesmo morando em uma cobertura de luxo, ela revelou o motivo de ter adquirido o imóvel no mesmo condomínio que a empresária e ex-BBB, Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Siga o TNOnline no Google News