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CHEGOU AO FIM

Influenciadora Victória Miranda confirma término de relacionamento com Luan Pereira

Em comunicado nas redes sociais, Victória afirmou que a decisão de encerrar o noivado partiu do artista sertanejo

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 10:55:59 Editado em 03.07.2026, 10:55:53
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Influenciadora Victória Miranda confirma término de relacionamento com Luan Pereira
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Victória Miranda anunciou o fim de seu noivado com o cantor sertanejo Luan Pereira na noite desta quinta-feira (02). O comunicado oficial foi divulgado por meio da ferramenta Stories de seu perfil em uma rede social, confirmando as especulações de separação que haviam ganhado força após o ex-casal deixar de se seguir mutuamente nas plataformas digitais.

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Na publicação, Victória esclareceu que a iniciativa de colocar um ponto final na relação partiu exclusivamente do artista. A influenciadora relatou aos seguidores que fez o possível e o impossível para que o relacionamento funcionasse, destacando que uma união duradoura depende da escolha diária e do desejo de ambas as partes, o que, segundo ela, não correspondeu à vontade de Luan no momento.

Influenciadora Victória Miranda confirma término de relacionamento com Luan Pereira
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais

Em tom de desabafo, Victória expôs a surpresa com a mudança repentina de comportamento do ex-noivo, afirmando que foi dormir ouvindo declarações de amor e acordou com o cantor decidido a terminar a relação sob a justificativa de que o coração dele já não ardia mais por ela. Para encerrar o pronunciamento, a jovem utilizou a célebre frase do filósofo Arthur Schopenhauer, "a ânsia de ter e o tédio de possuir", para resumir a situação, aproveitando a oportunidade para agradecer o carinho e o apoio que sempre recebeu do público.

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Luan Pereira e Victória Miranda haviam assumido o relacionamento publicamente em setembro do ano passado. Até o momento da publicação desta matéria, o cantor, que recentemente esteve em evidência por cumprir uma promessa religiosa de joelhos no Santuário de Fátima, em Portugal, não se manifestou oficialmente sobre o término do noivado.

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