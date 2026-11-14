Influenciadora recebe proposta de R$ 10 mil para acabar com casamento

A influenciadora fitness e criadora de conteúdo adulto Jennifer Fabri, de 28 anos, foi surpreendida com uma proposta inusitada de um de seus assinantes. O homem ofereceu R$ 10 mil para que ela fingisse ser sua amante, com o objetivo de forçar o término do próprio casamento. O detalhe curioso que chamou a atenção no caso, no entanto, é que o internauta utilizava uma foto da modelo Gisele Bündchen e de seu companheiro, Joaquim Valente, tentando se passar por ele e a suposta esposa.

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Nas mensagens enviadas repetidamente, o desconhecido alegava estar casado há muito tempo e que precisava de ajuda para se separar da parceira, descrita por ele como uma mulher muito ciumenta. A ideia do assinante era que a troca de mensagens forjada fosse descoberta pela esposa, provocando o fim do relacionamento. A insistência do homem e o envio constante da mesma fotografia, que sempre acompanhava os pedidos, acabaram despertando a curiosidade da influenciadora, que passou a desconfiar da imagem do suposto casal.

Intrigada com a fisionomia familiar das pessoas na foto, Jennifer decidiu fazer uma busca no Google Imagens e rapidamente descobriu a verdadeira identidade dos fotografados. Ao perceber que o homem estava usando um registro de Gisele Bündchen e Joaquim Valente para embasar a história, a criadora de conteúdo encarou a situação com humor. Embora afirme já estar acostumada a receber pedidos excêntricos e surpreendentes na plataforma, ela ressaltou que a tentativa desastrada do assinante de utilizar a imagem de uma celebridade global para acabar com o próprio casamento foi, de longe, uma das abordagens mais cômicas de sua carreira.

Com informações do iG