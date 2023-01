Influenciadora que lutava contra câncer raro morre aos 20 anos

Da Redação

Elena Huelva morreu na última terça-feira (3)

A influenciadora digital Elena Huelva, que lutava há três anos contra um câncer raro, morreu na última terça-feira (3) aos 20 anos idade. A jovem vivia em Sevilha, na Espanha, e lutava contra o sarcoma de Ewing, que afeta os ossos e tecidos próximos.

A notícia do falecimento de Elena foi divulgada pelo jornal britânico New York Post. A irmã dela, Emilia Huelva, fez uma publicação nos stories do Instagram de Elena, comunicando os fãs sobre a morte. A influencer conta com quase 1 milhão de seguidores na plataforma.

"Desde a manhã de hoje, Elena dança para vocês e os observa da sua estrela. Obrigada por tudo", escreveu Emilia.

A jovem espanhola compartilhava nas redes sociais como era sua luta contra a doença. No perfil do Instagram, por exemplo, há registros de quando ela começou o tratamento, que foi em 2019, e como foi todo o procedimento de combate ao câncer.

Sua última publicação no Instagram aconteceu no mesmo dia de sua morte.



"Hoje não acordei da melhor forma, aliás, nada bem, um grande susto. São dias muito difíceis, estão cada vez mais complicados, mas como sabem sou mais forte e mais complicada. Quero que saiba que já venci há muito tempo. Seguimos, sempre", escreveu ela, na legenda de uma foto em que aparece com as mãos entrelaçadas às dos familiares.

