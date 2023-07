Influenciadora morre aos 22 anos e gera comoção nas redes sociais

A youtuber e influenciadora norte-americana Anabelle Ham morreu aos 22 anos. A notícia foi dada pela família dela nas redes sociais.

Com mais de 73 mil seguidores no Instagram; 77 mil inscritos no YouTube; e 34 mil no TikTok, ela era conhecida pelos vídeos da vida universitária no estado da Geógia, nos Estados Unidos.

Em um comunicado publicado pela família sobre o ocorrido, eles afirmam que ela sofria de crises epilépticas (ou convulsões) há algum tempo.

"Aqui é a família de Annabelle. Estamos escrevendo isso com o coração pesado. Annabelle passou por um evento epiléptico e foi para os portões do céu. Ela lutou contra isso por muito tempo e queria aumentar a conscientização sobre isso, o que faremos em sua homenagem", disseram.

"Annabelle era linda e inspiradora e vivia a vida ao máximo. Todos que ela conheceu foram inspirados por sua energia e pela luz dentro de sua alma que brilhava tanto. Ela foi e sempre será muito amada", seguiram eles.

Ainda na publicação, a família pediu para que não fiquem especulando ou espelhando detalhes nesse momento difícil. "Haverá um tempo para compartilhar mais detalhes e aprofundar em sua vida. Suas contas serão usadas para compartilhar o que ela passou e as alegrias que ela trouxe para todos nós".

Com informações do iG

