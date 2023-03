Influenciadora Karen Bachini revela ser intersexo; entenda o termo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A influenciadora Karen Bachini

A influenciadora Karen Bachini publicou um vídeo em seu canal do YouTube afirmando ser intersexo. Conhecida por fazer vídeos de beleza e compartilhar seu dia a dia nas redes sociais, a jovem compartilhou a descoberta com os seguidores na noite desta terça-feira (21).

continua após publicidade .

Karen disse que realizou diversos exames e se entendeu como uma pessoa pseudo-hermafrodita feminina. Ou seja, ela contou que possui os genitais e órgãos internos referentes ao sexo feminino, mas não produz hormônios.

- LEIA MAIS: Lexa fala sobre polêmica envolvendo Guimê: 'Choque de realidade'

continua após publicidade .

A influenciadora contou que, quando tinha 18 anos, procurou um médico porque tinha o ovário muito pequeno e não possuía glândula mamária. Na época, a jovem afirmou ter recebido um diagnóstico de menopausa precoce.

"Naquela época foi me dito que eu tinha menstruado em alguma parte da minha vida e entrei na menopausa. Mas eu sempre achei isso muito estranho porque, se eu tivesse menstruado, eu saberia", disse.

Karen tomou pílula anticoncepcional para tratamento, sem saber da condição intersexo. De acordo com a influenciadora, se soubesse o que estava acontecendo com seu corpo, talvez não tivesse feito o procedimento.

continua após publicidade .

Ainda em seu desabafo com os fãs, ela contou que, por não produzir qualquer tipo de hormônio, ela passou pela puberdade apenas após o processo de hormonização com as pílulas. Quando ela parou com o tratamento, por um tempo, as mudanças em seu corpo pararam.

"Mas quando eu voltei com os hormônios femininos, eu voltei com as características femininas. Mas eu ter as características femininas, depende somente de eu tomar os hormônios femininos. Se eu paro de tomar, eu perco essas características", concluiu.

O que é intersexo?

O termo intersexo é usado para descrever uma série de variações biológicas naturais do corpo. Em algumas pessoas, as características intersexo são perceptíveis logo no nascimento; em outras, são aparentes até na puberdade.

continua após publicidade .

Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU) estimou que entre 0,05% e 1,7% da população mundial nasce com características intersexo — o que pode significar até 3,5 milhões de pessoas apenas no Brasil.

Essas pessoas podem ter alterações hormonais, genitais ambíguos e outras diferenças anatômicas, ou ainda nascer com códigos genéticos diferentes do padrão. Antigamente, pessoas intersexo eram chamadas de hermafroditas.





Fonte: Informações g1.

Siga o TNOnline no Google News