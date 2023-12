Influenciadora é morta a tiros pelo ex-marido na frente da filha

Siga o TNOnline no Google News

Uma influenciadora foi morta a tiros pelo ex-marido na frente da filha dentro do estacionamento de um shopping. O caso foi registrado nesta segunda-feira (25), no condado de Honolulu, no Havaí.

A filha da vítima, uma menina de 8 anos, relatou à polícia que o ex-marido da mãe, Jason Cachuela, de 44 anos, foi o autor do crime. A influenciadora Theresa Cachuela, de 33 anos, foi morta com um tiro na cabeça. Após o cometer o assassinato, o atirador fugiu do local e tirou a própria vida. O caso está sendo investigado pela polícia local.

O crime ocorreu duas semanas depois que um juiz concedeu medida protetiva contra o ex-marido da vítima. “Minha filha não merecia isso. Ela estava se esforçando tanto para conseguir ajuda, mas o sistema de Justiça falhou com ela”, lamentou a mãe da influenciadora em uma publicação.

Theresa tinha quase 20 mil seguidores em no perfil do Instagram, onde divulgava os produtos de beleza. Além de influenciadora, ela era empresária e mãe de três filhos.



