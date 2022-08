Influenciadora de Apucarana posa ao lado de astro do Harry Potter

Da Redação

“Cabelos ruivos, vestes de segunda mão... vocês devem ser os Weasley. Imagina ver seu ídolo por dois dias seguidos?”, escreveu a influenciadora e conscientizadora do vitiligo, Barbarhat Sueyassu na legenda da postagem em que aparece ao lado de Rupert Grint, o Rony de 'Harry Potter’.

O encontro aconteceu durante o final de semana na UcconX, Universe Creative Convention, um festival de cultura pop, geek e gamer, em São Paulo. "Até agora sem acreditar no que eu vivi! Sou potterhead desde que a saga começou e nunca imaginei na vida que eu conheceria o Rupert Grint, meu eterno Ronald Weasley", acrescentou.

A apucaranense ainda contou algumas curiosidades sobre o dia em que conheceu o ator:

1- Rupert é extremamente educado, fofo e sorridente

2- Ele disse que a cena dele favorita de todos os filmes é a do jogo de xadrez de Pedra Filosofal

3- Disse que ama a experiência de ser pai e que vai ler todos os livros para a filha dele

4- Todos tinham um crush na Emma Watson, mas como eles cresceram juntinhos ele não enxergava ela dessa forma

5- Assim como o Ron ele também tem medo de aranhas ( e por isso, segundo ele, jamais interpretaria o homem aranha

6- Não imaginava que ele seria quase do meu tamanho

7- Ele é muito próximo ainda dos atores que fizeram os Weasley

Veja a postagem:

Trajetória de Barbarhat

A criadora de conteúdo e conscientizadora do vitiligo Barbarhat Sueyassu, de Apucarana, se destaca nas redes sociais e já integrou campanhas publicitárias de empresas renomadas do Brasil, levando o nome da cidade para diversos cantos do país.

A modelo apucaranense foi diagnosticada com vitiligo, doença caracterizada pela perda da coloração da pele, ainda na infância, quando tinha quatro anos. Porém, não deixou que a doença impedisse suas aspirações.

Por, Fernanda Neme.

