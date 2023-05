Influenciadora de Apucarana estreia na passarela do SPFW

A influenciadora, modelo e conscientizadora do vitiligo, Barbarhat Sueyassu, vai estrear na passarela no maior evento de moda do Brasil: o São Paulo Fashion Week. O desfile acontece neste sábado (27), às 19 horas com transmissão ao vivo pelo canal oficial do SPFW do YouTube. Barbarhat, que é natural de Apucarana, interior do Paraná, conta que será a única modelo com vitiligo a desfilar com a marca de roupas. "Isso significa muita representatividade para as pessoas com vitiligo e para Apucarana também", ressalta.

Ela confessa que ficou muito emocionada ao saber que havia sido selecionada para participar do SPFW e confessa que nunca imaginou que chegaria tão longe. "Nunca imaginei conquistando tudo isso. Eu queria ser psicóloga e a moda e arte fizeram questão de me abraçar de uma forma tão linda, onde eu de fato me senti pertencente, sabe?", revela.

Barbarhat foi diagnosticada com vitiligo aos quatro anos de idade e considera sua participação no SPFW um rompimento de padrões que poderá inspirar e dar mais visibilidade a outras pessoas com a mesma doença. "Além de representar, por ser uma modelo com vitiligo, um marco por eu ter vitiligo desde os meus quatro anos de idade e nunca ter visto modelos com vitiligo numa passarela, tem também a questão do meu corpo ser curvilíneo", considera.

"É um rompimento de padrões. Dando cara a tapa e estando em todos os lugares, inclusive em cima de uma passarela, encoraja muitas pessoas que tem vitiligo a enfrentarem e conquistarem o mundo. A gente quer se sentir incluídas em todas as esferas. Não só na moda, mas em toda sociedade. A moda só é um caminho com um pouco mais de visibilidade que abre portas sociais", enfatiza.

A trajetória de Barbarhat é marcada pela conscientização do vitiligo. Em seu perfil no Instagram, canal que soma quase 100 mil seguidores, a influenciadora aborda temas relacionados a doença, desmistificando e compartilhando informações de uma maneira leve e bem descontraída.

A 55ª edição da SPFW começou na quinta-feira (25) e segue até domingo (28). Clique aqui para acompanhar.



