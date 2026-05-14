Influenciadora de 38 anos termina relacionamento de 21 anos: ‘Não tem sido fácil’

A influenciadora Camila Coelho (38) anunciou o fim de seu relacionamento nesta quarta-feira, 13, através de suas redes sociais e surpreendeu seus seguidores. A famosa era casada com o empresário Ícaro Brenner e eles estavam juntos há 21 anos, além de terem um filho juntos, Kai (3).

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Em seu perfil, a famosa explicou que o casal tomou a decisão em conjunto e admitiu que não foi algo fácil de escolher. Ela explicou que a trajetória dos famosos se iniciou na adolescência, o que dificultou a separação.

“Sempre acreditamos no amor e que ficaríamos juntos para sempre. Muitos de vocês sabem que começamos a namorar ainda adolescentes. Compartilhamos 21 anos lado a lado, construindo uma vida, memórias e uma família que sempre será a coisa mais importante para nós dois”, iniciou ela na legenda.

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Apesar do divórcio, a famosa destacou que mantém uma relação amigável com o ex-companheiro. Ela revelou que além das décadas de convivência, eles optaram pelo bem-estar do pequeno herdeiro.

“Ainda existe entre nós um profundo respeito, amor e gratidão. Nosso filho é, e sempre será, nossa maior bênção. Ele continua sendo nossa maior prioridade, e estamos totalmente comprometidos em criá-lo com amor, estabilidade e união”, contou ela.

“Não tem sido fácil, mas é uma escolha que estamos fazendo com compreensão mútua. Não sabemos o que Deus tem preparado para o nosso futuro, mas seguimos em frente com o coração aberto e fé”, continuou ela.

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“Pedimos gentilmente respeito, compreensão e privacidade neste momento, enquanto navegamos juntos por esse novo capítulo, de uma forma diferente”, finalizou a famosa.

Informações: Revista Caras

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