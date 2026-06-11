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CONSTRANGIMENTO

Influenciadora coloca fim ao casamento após flagrar marido em ato com foto de Neymar; veja

A imagem mostra o atleta realizando exercícios físicos

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 14:44:47 Editado em 11.06.2026, 14:48:53
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Influenciadora coloca fim ao casamento após flagrar marido em ato com foto de Neymar; veja
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma foto do jogador Neymar durante seu processo de recuperação física acabou gerando grande repercussão nas redes sociais e se tornou o centro de uma polêmica envolvendo uma influenciadora digital e seu marido.

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A imagem, divulgada durante o tratamento do atacante para uma lesão muscular na panturrilha direita, mostra o atleta realizando exercícios físicos com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026.


Influenciadora coloca fim ao casamento após flagrar marido em ato com foto de Neymar; veja
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais

A publicação rapidamente viralizou e recebeu milhares de comentários de internautas, incluindo diversas mensagens de tom bem-humorado e outras de cunho mais pessoal sobre a aparência do jogador.

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Em meio à repercussão, uma influenciadora utilizou as redes sociais para anunciar o fim de seu casamento. Segundo ela, a decisão foi tomada após flagrar o marido em uma situação considerada constrangedora envolvendo uma foto de Neymar armazenada em um tablet.

No relato publicado aos seguidores, a mulher afirmou ter decidido expor o episódio após se sentir humilhada. Ela também comentou que o companheiro sempre demonstrou grande admiração pelo futebol e por diversos atletas, mas que passou a enxergar essa paixão de outra forma após o ocorrido.


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Influenciadora coloca fim ao casamento após flagrar marido em ato com foto de Neymar; veja
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais

A publicação rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, gerando uma série de reações e comentários entre os usuários, que dividiram opiniões sobre o caso.

Enquanto a história segue repercutindo no ambiente digital, Neymar permanece focado na recuperação da lesão e integra o planejamento da Seleção Brasileira para os próximos compromissos, incluindo a preparação para o Mundial de 2026.

Informações: ND+

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Copa do Mundo 2026 Influenciadora digital NEYMAR polêmica Recuperação Física redes sociais
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