Influenciadora apucaranense é convidada para baile de marca famosa
Com 265 mil seguidores no Instagram, Barbarhat Sueyassu foi convidada para o evento que reuniu artistas e influenciadores
A influenciadora apucaranense Barbarhat Sueyassu marcou presença no tradicional baile de Halloween promovido pela Sephora, realizado nesta quinta-feira (15). Criadora de conteúdo e conscientizadora sobre o vitiligo, ela escolheu uma fantasia inspirada no corvo para a ocasião.
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Com o tema “As Sombras da Floresta”, o evento reuniu artistas e grandes nomes das redes sociais. A programação contou com apresentações musicais de Iza, Pedro Sampaio e Gloria Groove.
Nas redes sociais, Barbarhat compartilhou detalhes da produção e refletiu sobre o significado da fantasia escolhida. “O corvo nos lembra que nem tudo o que parece sombrio é ruim”, escreveu a influenciadora em uma publicação no Instagram.
Natural de Apucarana, Barbarhat soma 265 mil seguidores na plataforma, onde produz conteúdos relacionados ao vitiligo, contribuindo para ampliar a conscientização sobre a condição e dar visibilidade ao tema.