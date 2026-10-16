Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
MARCOU PRESENÇA

Influenciadora apucaranense é convidada para baile de marca famosa

Com 265 mil seguidores no Instagram, Barbarhat Sueyassu foi convidada para o evento que reuniu artistas e influenciadores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Influenciadora apucaranense é convidada para baile de marca famosa
Autor A influenciadora foi fantasiada de corvo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A influenciadora apucaranense Barbarhat Sueyassu marcou presença no tradicional baile de Halloween promovido pela Sephora, realizado nesta quinta-feira (15). Criadora de conteúdo e conscientizadora sobre o vitiligo, ela escolheu uma fantasia inspirada no corvo para a ocasião.

-LEIA MAIS: Jheny Santucci altera perfil em rede social e indica reconciliação com Arthur Aguiar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o tema “As Sombras da Floresta”, o evento reuniu artistas e grandes nomes das redes sociais. A programação contou com apresentações musicais de Iza, Pedro Sampaio e Gloria Groove.

Nas redes sociais, Barbarhat compartilhou detalhes da produção e refletiu sobre o significado da fantasia escolhida. “O corvo nos lembra que nem tudo o que parece sombrio é ruim”, escreveu a influenciadora em uma publicação no Instagram.

Natural de Apucarana, Barbarhat soma 265 mil seguidores na plataforma, onde produz conteúdos relacionados ao vitiligo, contribuindo para ampliar a conscientização sobre a condição e dar visibilidade ao tema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Barbarhat Sueyassu (@barbarhat)



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Barbarhat Sueyassu Halloween Influenciadora Sephora VITILIGO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV