Influenciadora Adriana Thyssen, do Blog da Drika, morre aos 49 anos

A influenciadora e empresária Adriana Thyssen, do Blog da Drika, morreu neste domingo (17) aos 49 anos de idade. A informação foi divulgada pelo perfil oficial da loja de moda fitness que pertencia à ela. A causa da morte, no entanto, não foi esclarecida. Com mais de 617 mil seguidores nas redes sociais, Drika incentivava mulheres a emagrecer, contando a própria história.

"É com profunda tristeza e pesar que nós, da equipe e família Blog da Drika e Drikas Stores, informamos o falecimento da nossa querida Drika. Neste momento de dor, pedimos a oração e compaixão de todos!", diz a publicação no perfil. A conta oficial, Blog da Drika, foi trancada após a morte da blogueira.

De acordo com uma amiga, Adriana Thyssen será velada e sepultada em Araguari (MG), nesta segunda-feira (18), em cerimônias restritas a familiares e amigos.

Com o objetivo de incentivar o emagrecimento das mulheres com seu próprio exemplo de vida e hábitos saudáveis, Drika havia conseguido emagrecer mais de 35 kg em 8 meses, com ajuda de exercícios e alimentação balanceada. Em maio deste ano, a mulher falou um pouco sobre o assunto:

“O segredo era não cortar todos os alimentos, comer de tudo um pouco e fazer exercícios, que eu também havia abandonado. Hoje, estou com 75 kg, e a meta é 69 kg até dezembro, e aos 49 [anos], pré-menopausa, percebi que perdemos massa magra mais rápido e emagrecemos com mais dificuldade. Obrigada a todos que estão aqui me apoiando e sempre me ensinando coisas que não sei. Estou feliz com meu corpo, mas com 69 [kg] fico melhor. Nunca desista de você e não coloque o financeiro como desculpa. Quem quer faz!!!!”

Homenagens

A morte de Adriana Thyssen rendeu muitas publicações de amigos e também de fãs que acompanhavam a influencer, inclusive considerando Drika uma amiga próxima justamente por tantos anos de troca de dicas, desabafos e conquistas. “Minha amiga, que eu nem conhecia pessoalmente, mas era como se conhecesse… Estou sem acreditar ainda. Me ajudou de formas inimagináveis sem pedir exatamente nada em troca! NADA… O brilho e o seu sucesso realmente incomodavam… Eu não entendo como podem existir pessoas tão más, amarguradas, infelizes que podem fazer tão mal psicologicamente pra pessoas que só fazem o bem…”, assinalou uma seguidora.

Com informações do Metrópoles.

