Influenciador Vovô Anésio sofre parada cardíaca e é intubado na UTI; entenda

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O influenciador digital Anésio Fiori, conhecido nas redes sociais como "Vovô Anésio", e pelo meme "9 e 10" (vídeo abaixo) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (12) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A informação foi divulgada por seu neto, Caio Fiori Dias, por meio das redes sociais.

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Segundo a publicação, o idoso, de 88 anos, recebeu atendimento imediato e permanece sob cuidados médicos. De acordo com Caio, a equipe responsável acompanha de perto o quadro clínico do avô e realiza exames para identificar as causas do problema de saúde.

Ainda conforme o comunicado, Vovô Anésio deverá permanecer em observação intensiva pelas próximas 24 horas, período considerado fundamental para a avaliação de sua evolução e definição dos procedimentos médicos mais adequados.

A notícia mobilizou seguidores e admiradores do influenciador, que utilizaram as redes sociais para enviar mensagens de apoio e desejar uma rápida recuperação ao idoso, que conquistou popularidade na internet com vídeos bem-humorados e momentos compartilhados ao lado da família.

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Relembre o meme que deixou o Vovô conhecido:









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Informações: Metrópoles

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