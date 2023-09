Influenciador Toguro comemora 1ª noite com o filho em casa; entenda

Após passar dias difíceis com o filho e sua companheira, Nara Paraguaia, no hospital, Tiago Toguro comemorou a primeira noite com a família completa em casa. Nesta segunda-feira, 11 de setembro, o influenciador usou as redes sociais para falar sobre o momento especial.

“Fotão! Ele irá dormir bem, pois sabe que está protegido. 7 da manhã e o menino tá on-line”, escreveu. Na imagem, Gael aparece deitado sobre seu peito, de olhos bem abertos, enquanto Toguro o segura.

Na última quarta-feira (6), Nara Paraguaia, de 25 anos, passou por uma cesariana induzida e teve complicações, precisando de ventilação mecânica invasiva. Ela foi submetida a uma histerectomia, cirurgia para retirada do útero.

Na última segunda-feira (11), a mãe de Gael finalmente recebeu alta do Hospital Santa Joana e se pronunciou nas redes sociais, emocionada.

