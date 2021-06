Influenciador Jow Sendeski realizou um sonho de infância

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Apaixonado por futebol, o empresário paranaense Jow Sendeski realizou um sonho de infância: ter um time de futebol todo seu. Tudo começou quando decidiu trocar seu emprego formal para virar empreendedor. Ele criou uma holding de várias empresas, onde saiu investindo em vários setores, um deles foi o time Maringá Futebol Clube, onde também é Conselheiro Fiscal.

Além do time de futebol, Jow comprou uma empresa de bebidas e uma de suplementos. E manteve outros projetos que já tinha quando estava no mercado formal de trabalho, como um bar, restaurante e casa noturna, além de uma empresa de eventos. Tudo isso agora faz parte do seu conglomerado de empresas e aos poucos, ele está construindo seu império.

A decisão de jogar tudo para alto foi em plena pandemia. Em 2020, Jow tomou a decisão de não ser mais o presidente de uma das maiores empresas de alumínio do País para ser dono do próprio nariz. Agora, ele investe em outros negócios e se torna o sócio da empresa e não mais o empregado dela.

Na empresa de bebidas tudo está indo bem, tanto que tem até marca própria de Gin de Vodka, que estão fazendo sucesso. Tanto sucesso que até fechou parceria e virou sócio de uma dos maiores DJ’s do país, o Vintage Culture.

E não é só no ramo de bebidas que fez parcerias famosas. Na empresa ‘American Lab’, onde está fabricando seus suplementos, é sócio do ator Felipe Titto. Eles lançarão em breve duas novas linhas de produtos novinhas.

“Sou um cara que enxerga oportunidades e entendo bem de criação do produto relacionado com fit do mercado”, diz Sendeski.

Ele começou a trabalhar cedo, na empresa da família e nunca mais parou. Foi lá também que aprendeu a construir uma empresa do zero e decidiu que agora era a hora de abrir a sua própria.

“Quem é empreendedor no Brasil sempre pensou em desistir, mas nunca pensei. Mesmo quando larguei a presidência da indústria de alumínio em 2020 para seguir carreira solo. Senti medo, mas segui em frente”, conta.

E finaliza dizendo: “Ser empreendedor no Brasil é muito difícil e arriscado, não desanime nas primeiras quedas e comemore todas as suas conquistas”.

Saiba mais sobre Jow Sendeski através do Instagram: https://www.instagram.com/jow_sendeski/