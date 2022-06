Influenciador Gui Pagnoncelli morre aos 32 anos na Bahia

Da Redação

O influenciador Gui Pagnoncelli, diagnosticado com câncer de estômago, morreu na manhã deste sábado (18). Ele estava internado no Hospital Teresa De Lisieux, na Bahia. A confirmação do falecimento do criador de conteúdo digital foi confirmada por familiares através de um comunicado nos stories do Instagram.

continua após publicidade .

Pagnoncelli ficou conhecido nas redes sociais após divulgar sua luta contra o câncer no estômago. Na rede social, ele somava mais de 500 mil seguidores.

A publicação:

continua após publicidade .

fonte: Reprodução/Instagram