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Influenciador é apontado como novo romance de Ana Castela; saiba quem

Rincon costuma compartilhar conteúdos relacionados a veículos de alto padrão, viagens, eventos e sorteios promocionais

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 16:24:13 Editado em 15.06.2026, 16:24:06
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Influenciador é apontado como novo romance de Ana Castela; saiba quem
Autor Foto: Reprodução

O influenciador digital Cesar Rincon voltou a ser assunto nas redes sociais após ter seu nome associado à cantora Ana Castela. Rumores de um possível relacionamento entre os dois ganharam força nos últimos dias, impulsionados por aparições conjuntas em eventos e por interações que chamaram a atenção dos fãs.

A especulação aumentou ainda mais após um influenciador próximo aos dois afirmar publicamente que eles estariam vivendo um romance. Desde então, seguidores passaram a acompanhar de perto qualquer movimentação envolvendo a cantora e o criador de conteúdo.

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Um post compartilhado por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)


Natural de Cristalina, em Goiás, Cesar Rincon tem 26 anos e reúne cerca de 6,6 milhões de seguidores no Instagram. Seu conteúdo é voltado principalmente ao universo do agronegócio e ao estilo de vida sertanejo, segmento no qual conquistou grande popularidade.

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Nas redes sociais, Rincon costuma compartilhar conteúdos relacionados a veículos de alto padrão, viagens, eventos e sorteios promocionais. Entre as ações realizadas por ele estão campanhas que distribuem automóveis, prêmios em dinheiro e experiências exclusivas para seguidores.

Outro destaque de sua trajetória é um rancho temático inspirado na cultura texana, localizado em Araranguá, Santa Catarina. O espaço é frequentemente utilizado como cenário para gravações e encontros promovidos pelo influenciador.

As especulações sobre um possível envolvimento com Ana Castela ganharam ainda mais força após uma viagem realizada entre Londrina e Goiás. Durante o percurso, que incluiu uma parada em Cristalina para visitar familiares de Rincon, registros compartilhados nas redes sociais despertaram a curiosidade dos fãs.

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Até o momento, nem Ana Castela nem Cesar Rincon confirmaram oficialmente qualquer relacionamento. Ainda assim, a proximidade entre os dois continua alimentando comentários e teorias entre os admiradores da cantora e do influenciador.

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Agronegócio Ana Castela César Rincon cultura sertaneja influenciador digital Relacionamento
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