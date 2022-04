Da Redação

Influencer troca beijos com morador de rua espancado por personal

De acordo com matéria do Metrópoles, a influencer Grazi Mourão, 22 anos, trocou beijos com Givaldo Alves, 48, homem em situação de rua agredido pelo personal trainer, Eduardo Alves, após ser flagrado tendo relações sexuais com a mulher do profissional de educação física.

Em Stories publicados pelo youtuber Diego Aguiar e compartilhados por Grazi nas redes sociais, a loira aparece em uma balada, no Rio de Janeiro, no último fim de semana, abraçada a Givaldo. Ela toma a iniciativa de dar dois beijos no homem. “Emprestei uma amiguinha pro mendigo”, escreveu Diego.

“Meu novo amiguinho”, disse a influencer, que repostou o vídeo. Ela tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Grazi fatura alto vendendo fotos sensuais na plataforma OnlyFans.

Após a festa, Grazi foi às redes sociais afirmar que teve “amnésia alcoólica”. Ela ainda levantou a hipótese de terem colocado algo em seu copo. “Eu estou muito acostumada com bebida, mas esse rolê eu não lembro de nada. Tenho 22 anos, vou a festa desde os 13 e sempre sei o que fiz. Dessa vez, não lembro de nada”, disse.

No entanto, na sequência de Stories, a modelo celebra a quantidade de visualizações do vídeo respostado por ela mostrando os beijos que ela dá em Givaldo.





Fonte: Metrópoles.