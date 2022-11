Influencer tatua nome de Elon Musk na testa para ganhar viagem a Marte

Da Redação

Rodrigo América quer ser convidado pelo bilionário norte-americano a ir a Marte

Um influenciador digital de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, tomou uma atitude inusitada para tentar atrair a atenção de Elon Musk: ele tatuou o nome do bilionário em sua testa. A homenagem que Rodrigo América, de 43 anos, fez ao empresário norte-americano é para tentar garantir uma viagem a Marte.

O diretor-executivo da SpaceX apresentou uma proposta de colonização do Planeta Vermelho em setembro de 2016, e Rodrigo se interessou pela ideia. O rapaz quer ser um dos convidados a ir a Marte.

"Meu plano é chamar a atenção dele, mas eu não sei se a viagem vai ser por agora", disse.



"Eu fiz uma tatuagem do cara mais rico da Terra e parece que ele [Elon Musk] vai levar mil pessoas por vez para Marte. Ele procura voluntários para ir a Marte. Aí eu falei: 'Vou fazer logo na testa, vei'", disse, empolgado.

O influenciador fez a tatuagem no dia 11 e acredita que, se for convidado para a viagem interplanetária, pode desempenhar um papel importante. "Se ele me desse uma oportunidade, eu queria ir para Marte, sem brincadeira nenhuma. Eu me daria bem na liderança".

Experiências extraterrestres

Rodrigo gosta de assuntos relacionados à ufologia e ao universo. De acordo com ele, quando tinha 17 anos, viu pela primeira vez um extraterrestre. No entanto, isso ocorreu mais vezes: em 2016, por exemplo, o influenciador, que na época trabalhava como agente penitenciário, alega ter visto outro alienígena.

"Eu vi uma criança de pele escura, cabeça muito grande e olhos esbugalhados. Eram quase as mesmas características do ET de Varginha. Ela só não tinha os chifres", relembrou o influenciador.



Rodrigo contou ainda que, naquela época, não comentou e nem divulgou o fato porque também trabalhava "incorporando" o super-herói Capitão América, e temeu ser prejudicado no ambiente profissional.

"Fiquei com medo de não ser mais contratado".

Rodrigo falou ainda que o fato aconteceu em uma madrugada, por volta das 2h, e que ele não teve contato físico com o "ser do outro mundo".

"Na época, eu trabalhava de madrugada. Eu vi ele desparecendo na minha frente. Escutei uma voz que disse: 'Busque conhecimento'”.

Rodrigo salientou que não é louco e que está com a sanidade mental em dia, e até desafiou as pessoas desconfiadas.

"Podem até colocar um detector de mentira porque eu estou falando a verdade", enfatizou.

Com informações do G1.

