Influencer precisa de cadeira de rodas pelo tamanho dos seios e bunda

Ela utilizou uma rede social para falar de sua necessidade

Uma influenciadora digital disse que precisa de uma cadeira de rodas devido ao tamanho dos seios e bunda. Mary Magdalene já se submeteu a diversos procedimentos estéticos. Em um deles ela colocou 10 quilos de silicone e em outro fez algumas mudanças nas nádegas, o que a impede de andar normalmente.

"Meus seios estão tão pesados que quero comprar uma scooter de mobilidade", escreveu a jovem de 30 anos. "Sinto dor quando ando, mas acho que as pessoas vão pensar que estou tentando chamar a atenção e sendo insensível", disse ela.

Mary alegou que, quando vai viajar, nunca pediu cadeira de rodas nos aeroportos por vergonha. "Meus seios e bunda são tão pesados que não tenho mais tornozelos porque minhas pernas estão sempre inchadas", confessou.

A mulher já desembolsou cerca de US$ 100 mil, equivalente a R$ 517 mil, para realizar as cirurgias ao longo dos anos. Além dos 10 quilos, os implantes nos seios apresentam tipo de "expansores" que permitem que ela preencha com solução salina sempre que ela quiser, por meio de uma agulha.

fonte: Reprodução/Instagram A mulher já fez vários procedimentos nos seios

Além disso, a modelo já realizou cirurgias plásticas ilegais, que acabaram levando Mary para a sala de emergência depois que começaram a apodrecer e quase a mataram. Em uma delas, em 2018, ela quase morreu na Colômbia durante uma operação para aumentar a vagina. Dessa forma, passou a ser conhecida como "a vagina mais gorda do mundo".

"Tive que fazer duas transfusões de sangue. O médico disse que eu estava perdendo muito sangue e ficando muito pálida. Ele pensou que eu ia morrer", disse ela para uma entrevista no The Sun.

Os procedimentos começaram aos 21 anos, quando trabalhava como stripper e acompanhante. Ao longo dos anos, ela já fez implante de sobrancelha, transferências de gordura, cirurgias no nariz, seios e próximo ao olho, lipoaspiração, lipo de queixo, implantes de porcelana, entre outras.

Natural do Canadá, ela contou que se mudou recentemente para Los Angeles, nos EUA, para se concentrar em sua carreira de modelo e estar mais perto do agito das festas.



Com informações do Splash Uol.

