Da Redação

Influencer morre semanas após prever própria morte

A influencer digital Paige Rice, de 22 anos, morreu em um acidente de carro semanas após falar sobre a própria morte. Conforme o jornal The Sun, o acidente aconteceu na manhã de domingo (17), em Liverpool, na Inglaterra.

De acordo com a publicação, o Audi S3 era conduzido pelo namorado de Paige no momento da colisão. A polícia informou que está investigando para descobrir a causa do acidente.

O casal foi atendido em um hospital com ferimentos múltiplos, mas a influencer não resistiu. O namorado segue internado, enquanto um taxista de 40 anos, também envolvido em um acidente, permanece em estado grave.

Conversa sobre a morte

Em entrevista ao jornal Birmingham Live, Clare Rice, mãe de Paige, afirmou que as duas conversaram recentemente sobre a morte da influencer.

“Ela me disse que, se ela morresse, seria importante lembrar que ela viveu a vida em plenitude absoluta. E ela assim fez”, relembrou Claire.

Com informações do Metrópoles.