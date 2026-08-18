Influencer morre após complicações em cirurgia plástica e deixa 3 filhos pequenos

Ela era casada com o influenciador Marcus Vinicius há 15 anos e deixa três filhos: Théo, de oito anos, Ravi, de três, e Filippo, de dois

A influenciadora digital Marta Kelly de Oliveira Silva, de 33 anos, morreu após sofrer complicações decorrentes de cirurgias plásticas. Ela havia recebido alta hospitalar na última quinta-feira (13), mas precisou ser internada novamente no dia seguinte após passar mal em casa. O sepultamento ocorreu na manhã desta terça-feira (18) no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda (RJ).

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Marta era natural de Volta Redonda e acumulava cerca de 235 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos sobre maternidade e rotina familiar. Ela era casada com o influenciador Marcus Vinicius há 15 anos e deixa três filhos: Théo, de oito anos, Ravi, de três, e Filippo, de dois.

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Em um desabafo publicado nas redes sociais ao lado da última foto do casal, registrada durante uma viagem ao Chile, Marcus Vinicius afirmou que Marta “lutou até o último instante. Lutou com toda a força que tinha”. “A Marta foi o amor da minha vida. Minha melhor amiga, minha companheira, a melhor esposa que eu poderia ter tido e uma mãe extraordinária para os nossos filhos”, escreveu. Ele descreveu a influenciadora como uma pessoa “de coração puro, tímida, simples, com um jeito só dela de amar e cuidar de quem estava por perto”.

O marido afirmou que seguir em frente sem Marta será a missão mais difícil de sua vida. “Vou fazer de tudo para que eles cresçam sabendo exatamente quem foi a mãe deles, o quanto ela os amava e o quanto ela estará presente em cada parte da história deles”.

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A família ainda não revelou quais cirurgias foram realizadas pela influenciadora, nem detalhou os problemas enfrentados no pós-operatório.