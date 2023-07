Influencer famoso por vídeos 'dando grau' sofre acidente; um morreu

Um influenciador digital famoso por publicar vídeos "dando grau" de moto nas redes sociais ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde da última segunda-feira (3) na região Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. Inclusive, o fato causou a morte de um adolescente de 14 anos e deixou outro, da mesma idade, ferido.

Rafael Pereira Azevedo, de 22 anos, conta com mais de 82 mil seguidores no Instagram, plataforma onde faz sucesso com vídeos realizando manobras de moto.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência, mas não deu detalhes de como o acidente aconteceu. O site de notícias R7 informou que os três jovens estavam na moto no momento em era realizado o "grau". O veículo derrapou e derrubou o trio.

A corporação foi acionada e, ao chegar no local, se deparou com uma das vítimas sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido à gravidade dos ferimentos, o ferido precisou ser levado de helicóptero ao Hospital das Clínicas.

"As outras duas já haviam sido encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina de Cidade Tiradentes, onde uma delas teve a morte confirmada. A motocicleta não foi localizada na área dos fatos, apenas destroços", afirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) através de uma nota.

A mãe de Rafael utilizou o perfil do filho na rede social para informar que ele se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Carmen Prudente, com um dreno no pulmão e sem previsão de alta.

Inicialmente a ocorrência foi registrada como morte suspeita/acidental, queda acidental e lesão corporal no 49º Distrito Policial (São Mateus), que requisitou perícia ao IC e exames necroscópico e toxicológico ao IML.



A polícia ainda está apurando as causas do acidente.

Com informações do G1.

