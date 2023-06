Influencer explica por que invadiu casa do ex com martelo; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Após invadir a casa do ex, Babal Guimarães, com um martelo, Emily Garcia voltou às redes sociais para falar sobre o ocorrido. A influencer afirmou que não se arrepende da decisão que tomou e que faria de novo. Veja o vídeo abaixo.

“O dia que uma de vocês trabalharem anos ao lado de um macho, construir tudo em nome da família, ter que sair de casa por causa de agressões e ver ele usufruindo do seu suor nas coisas que nem dele são.. Nem respeitar uma ordem judicial por conta de uma ‘festinha’ ele respeitou”, explicou a influencer.

Emily continuou explicando a sua atitude. “Aguentar ele colocando um monte de urubu e sanguessuga dentro de uma casa que foi construída em prol da família”, escreveu.

A influencer ainda aproveitou para detonar Babal Guimarães. “Um homem de 30 anos que age igual a um moleque deslumbrado. Irresponsável, encostado que faz deboche da mãe do próprio filho o tempo todo. Que nem as coisas do filho respeita, que nem o próprio filho ele procura”, declarou.

CHAMA ELA DE LOUCA AGORA SEU CANALH4 KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/BDfc2TxRMC — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) June 10, 2023

