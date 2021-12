Da Redação

Influencer é roubada após postar foto com relógio Rolex

A influenciadora digital Jeniffer Endringer teve seu relógio Rolex roubado em um salão de beleza na última terça-feira (7), em São Paulo. O crime aconteceu após a jovem divulgar uma foto em uma rede social.

No Instagram, ela contou que foi a única pessoa que estava no salão a ter algum pertence roubado.



"Postei a foto na rede social às 8h da manhã, e o assalto foi por volta de 12h40. Provavelmente, pode não ter sido por conta da rede social. Mas assim, não tem como descartar essa hipótese, o caso está sendo investigado", disse a influencer nos stories.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que um homem armado chegou, foi em sua direção e exigiu seu relógio. Segundo a SSP, um outro bandido estava na parte externa do estabelecimento.



Depois do acontecimento, a influenciadora deletou a publicação da internet. "Ninguém mais foi assaltado, não levaram meu dinheiro, não levaram meu celular. Foi apenas o relógio. Eu estava no salão, ele me procurou, chamou por meu nome e levou o relógio”, completou.

O caso está sendo investigado pelo 14º Departamento Policial de Pinheiros como roubo.

