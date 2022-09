Influencer é preso após levar filhos a motel com garotas de programa

Da Redação

O caso foi registrado na madrugada de quinta-feira (22)

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de um cabelereiro e influenciador digital, de 34 anos, suspeito de agredir uma jovem, de 21, em um motel de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao chegar no local, a equipe da PM descobriu que o agressor havia levado os filhos, de 15 e 16 anos, para o local para terem relações sexuais com garotas de programa. O caso foi registrado na madrugada de quinta-feira (22).

Os agentes de segurança foram para o motel após serem acionados pela jovem de 21 anos, que alegou que foi agredida por Adriano Gonçalves Castro durante o encontro e forçada a ter relações sexuais sem preservativo com o cliente. No estabelecimento, os policiais se deparam com os menores, que teriam entrado escondidos no automóvel do pai.

Ao conversar com a PM, a vítima disse que, antes de ir para o motel, ela e duas colegas foram abordadas pelo homem em uma boate. Eles acertaram detalhes sobre o programa, com um pagamento de R$ 1 mil para cada uma. Ainda de acordo com a jovem, já durante a relação o suspeito começou a ser agressivo.

Ela ainda afirmou que ele tentou ter relação sexual sem preservativo, mas após negativas da parceira, que afirmou não se relacionar com clientes sem o uso de camisinha, Adriano aceitou colocá-la.

A violência teria continuado quando, apesar dos pedidos da mulher, o cabeleireiro retirou a proteção ainda durante o ato. Ao perceber que ele não estava mais com o preservativo, a mulher decidiu cobrar o dobro do valor acertado para o programa, momento em que o suspeito se irritou, de acordo com o depoimento, levando-a a chamar a polícia.

A vítima disse ter registrado imagens da discussão após o programa e sua versão foi confirmada pelas outras mulheres contratadas pelo suspeito, de 19 e 29 anos.

Ao chegar ao local e notar a presença dos filhos do suspeito no motel, policiais militares questionaram funcionários sobre a entrada dos adolescentes junto aos adultos, mas eles alegaram que não viram os jovens dentro do veículo e que acreditavam que os dois estavam escondidos.

Outro lado

Em depoimento, Adriano afirmou que ele e os filhos foram ao Mineirão na noite de quarta-feira (21) e que após assistirem a Cruzeiro e Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foram até uma casa noturna da região.

O homem declarou que toda sua relação com a garota de programa foi consensual e que se irritou apenas depois de ela cobrar o dobro do valor acertado inicialmente que, na versão dele, foi de R$ 500.

O cabeleireiro tinha status de influenciador nas redes socais, com mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava seu trabalho especializado em luzes e coloração. Após o episódio, o perfil foi excluído.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e o suspeito foi levado ao sistema prisional.

Em nota à reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que ratificou a prisão em flagrante do cabeleireiro, feita pela PM, "pela prática dos crimes de abandono intelectual, fornecer bebida alcoólica e drogas ilícitas a menor de 18 anos e conjunção carnal mediante fraude (stealthing) - que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa".



"Os adolescentes foram ouvidos e entregues a um familiar. O caso segue em investigação e sob sigilo na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Informações poderão ser repassadas à imprensa ao final da investigação", concluiu o comunicado.

Com informações do Splash Uol.

