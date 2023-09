Influencer é internada depois de contrair infecção ao trocar silicone

Uma influenciadora digital está internada e conta com as orações de seus seguidores. Carla Reis, mais conhecida nas redes sociais e televisão como Carla Bora, contraiu uma infecção depois de colocar novas próteses de silicone nos seios.

De acordo com as informações do site FolhaMax, de Cuiabá, a artista procurou o Hospital Amecor, na capital mato-grossense. Na unidade de saúde, a mulher foi submetida a exames, que diagnosticaram com um quadro de sepse - síndrome clínica de disfunção de órgãos com risco de vida, causada por uma resposta desregulada a infecções.

Os médicos julgaram o estado de saúde da influencer delicado e estudam a possibilidade de transferi-la para São Paulo para tratar a bactéria.

Em uma postagem nas redes sociais, Carla Bora postou uma foto mostrando as novas próteses e comemorou o procedimento. “Amando minhas ‘peitcholas’ novas”, escreveu ela. A postagem foi há 7 dias. Desde então, a influenciadora sumiu do Instagram.



Em um comentário, uma amiga chegou a escrever que estava em oração por Carla Bora, nesta terça-feira (12/9).

Carla Bora é influenciadora digital, modelo e atriz. A morena já fez participações nos programas Encrenca e João Kleber Show, ambos na RedeTV!. Somente no Instagram, a moça acumula mais de um milhão de seguidores.

Com informações do Metrópoles.

