Influencer é alvo após harmonização: "O que houve com o rosto dela?"

Da Redação

A influenciadora Catherine Bascoy, de 22 anos, precisou usar as redes sociais para rebater as diversas críticas que recebeu após realizar uma nova harmonização facial. A jovem fez o segundo procedimento estético no último sábado (21) e dividiu a opinião dos seguidores.

Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram, a influenciadora aparece com o rosto muito diferente do normal, e a mudança chamou a atenção dos seus fãs. "O que houve com rosto dela?", criticou uma pessoa, em um post que Catherine aparece se maquiando.

"Fiz harmonização tem três dias, ainda to inchadinha, roxinha e mesmo assim quis gravar para vocês. Fiz com carinho, espero que goste", respondeu a influencer na terça-feira (24).

Catherine fez o primeiro procedimento no rosto em outubro de 2020 e, na época, já havia dividido opiniões de seus fãs, com alguns a elogiando, enquanto outros achavam que ela não tinha necessidade de fazer harmonização e que teria mudado muito suas feições.





Fonte: Informações Revista Quem.

