Influencer do PR dá carrão de R$ 260 mil para seu segurança particular

A influenciadora londrinense Emily Garcia mostrou em seu perfil do Instagram o momento em que dá um carrão de Natal para seu segurança particular. Avaliado em R$ 260 mil, um Jeep Compass foi entregue ao funcionário, que ficou emocionado com o presente.

“Obrigada por dar o sangue por mim e por Miguelzinho, por ser um paizão. Vai além de ser segurança e motorista”, declarou Emily, enquanto filmava a reação de Shrek, que trabalha com a influencer há 4 anos.

O segurança agradeceu o presente à influencer. “Gente, primeiramente, eu estou muito nervoso, tremendo bastante. Quero agradecer a Deus, e Emily, muito obrigado, não dá para segurar, não. Eu sei que peço a Deus todos os dias para, cada dia, você crescer”, disse.

Por fim, ele demonstrou o seu sentimento de gratidão por Emily Garcia. Sempre vou estar cuidando de você com amor, carinho e respeito. Você é maravilhosa. Olha o presente que ela me deu, gente”, completou. O rapaz ainda disse que levou as filhas para a escola com o automóvel e que elas também ficaram emocionadas.

As informações são do Metrópoles.

