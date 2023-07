Influencer diz que Neymar e Pedro Scooby tiveram relações em orgia

O nome do jogador de futebol Neymar está envolvido em mais uma polêmica. No entanto, desta vez, a revelação bombástica conta também com a participação do surfista Pedro Scooby. De acordo com a influenciadora trans Sophia Barclay, os dois se relacionaram sexualmente durante uma orgia em 2021.

“A gente começou a conversar, começou a interagir um com o outro, e aí ele [Neymar] falou assim: ‘Vamos para o quarto? Rolou um ‘quartetão’. Eu, Neymar, Pedro Scooby e mais uma mulher”, afirmou ela em uma entrevista ao programa Chupim, da Metropolitana FM.

Sophia ainda deu detalhes sobre o momento íntimo. “Começa a beijar na boca. O quarto estava todo escuro. E aí começou com uma chupação de peito, tirando a roupa pra cá, a roupa voava pra lá”, explicou.

Ainda conforme a influencer, Neymar e Pedro Scooby "se comeram". “Um comia o outro. Neymar, Pedro Scooby, Pedro Scooby e Neymar. O quarto estava escuro, só sei que os dois se comeram”, declarou. Após a surpresa dos apresentadores, ela reforçou que houve penetração entre os amigos e criticou a higiene dos dois.

Com informações do Metrópoles.

