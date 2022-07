Influencer choca internautas ao mostrar fatura do cartão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gabi Brandt chocou a web ao mostrar sua fatura

Seguidores da influenciadora digital Gabi Brandt ficaram chocados ao ver o valor da fatura do cartão de crédito dela, que ultrapassa dos R$ 370.000. A fatura de Brandt foi publicada nas redes sociais pela criadora de conteúdo digital Yanka Barreiros.

continua após publicidade .

Na imagem, é possível notar que a conta da influencer Gabi chega aos R$ 377.719,90. Natural de São José do Rio Preto, Gabi ficou famosa ao participar do reality "De férias com o Ex", da MTV.

Assim que Yanka mostra a fatura da colega, brinca: "Gente, vocês acham que é meme os R$ 300 mil de cartão? Não é R$ 300. É R$ 377".

continua após publicidade .

Logo depois, Gabi finge estar chorando por conta do valor alto e também se diverte com a situação. "Como vou pagar? Eu também não sei"?

O vídeo no qual é possível ver a fatura de Gabi gerou repercussão na internet. Alguns internautas criticaram, mas outros encararam com humor.



"Eu teria que trabalhar 15 anos para ter 300 mil no bolso. É bizarro que gastem isso em um mês", escreveu um internauta.

continua após publicidade .

"Não, a Gabi Brandt expor uma fatura de cartão de crédito de quase R$ 378 mil, como se fosse a coisa mais normal do mundo, em um país com 33 milhões de pessoas passando fome, não é legal", disse outro internauta.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News