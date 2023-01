Influencer assume briga com Bianca Andrade, mas nega tapas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bianca Andrade e Gabi Prado discutiram durante o Réveillon Amoré

Na véspera de Ano Novo, Gabi Prado foi às redes sociais para dar a sua versão sobre a briga com Bianca Andrade, que viralizou com vídeos. A influenciadora digital, de 35 anos, confirmou que as duas discutiram, mas negou que se agrediram fisicamente durante o Réveillon Amoré, em Maracaípe, Pernanbuco. “Ninguém tocou em ninguém”, afirmou.

continua após publicidade .

“A internet tá ruim aqui onde eu tô! Queria postar vídeo, mas não consigo! Vamos lá…O motivo foi porque uma vez eu postei que shippava ela e Caon [Daniel Caon], já que eles foram juntos para uma festa e ficaram lá na frente de todo mundo! Achei que não teria problema, mas se ela se incomodou, peço perdão”, iniciou Gabi.

-LEIA MAIS: Neymar e ex-namorada Bruna Biancardi celebram Ano Novo juntos

continua após publicidade .

Na sequência, a influencer afirma que houve uma discussão no banheiro da festa e diz que Boca Rosa a ofendeu: “Ela começou a dizer me odiava, que eu era biscoiteira, [que era] pra me tirarem perto dela”. Gabi fez questão de frisar que não houve agressão: “Fiquei tão nervosa e fui tentar entender por que ela tinha falado aquilo, ninguém tocou em ninguém, não teve porrada como estão falando”.

Bianca Andrade ainda não se manifestou sobre a treta, mas Juliette, que está na mesma casa que a empresária, brincou com o episódio. “Bom dia, Mortal Kombat, Street Fighter”, debochou a vencedora do Big Brother Brasil 21 ao encontrar a amiga durante o café da manhã.

Com informaçõs do Isto É

Siga o TNOnline no Google News