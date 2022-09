Infectado com Covid-19, Stênio Garcia apresenta inflamação no pulmão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Recentemente, o ator usou as redes sociais para informar que contraiu a doença

A esposa de Stênio Garcia, Marilene Saade, falou por meio das redes sociais que o marido apresenta uma inflamação no pulmão, identificada após uma tomografia feita na quarta-feira (21). Stênio Garcia testou positivo para o coronavírus há nove dias.

continua após publicidade .

“Stênio tem 10 dias de sintomas e nove dias que positivou e também continua positivo e com inflamação no pulmão vista ontem em tomografia no hospital”, disse ela em seu Instagram.



Ela também lamentou que os dois ainda estejam contaminados. “Segundo diziam, durava só uma semana e aqui estamos ainda infectados.”

continua após publicidade .

Esta é a segunda vez que Stênio Garcia, de 90 anos, testa positivo para a Covid-19. Ele contraiu a doença pela primeira vez em abril do ano passado.

“Eu estou tendo dores de fibromialgia. Ontem, ele [Stênio] me ajudou muito, mas depois ele passou mal também. Não sei daqui para frente como vai ser. Mas a situação da gente é de sintomas bem fortes, cansaço. O vírus aqui pegou forte”, disse Marilene.

Siga o TNOnline no Google News