Infecção respiratória: série de apresentações levam cantor à UTI

Senna cumpriria agenda nas cidades de Belo Campos e Barra Mendes, mas, por conta de sua internação, os shows foram cancelados

A assessoria do cantor Lincoln Senna informou através das redes sociais, nessa quinta-feira (23), que o artista precisou ser encaminhado às pressas a um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador, na Bahia, após uma série intensa de apresentações no carnaval.

Ainda conforme o comunicado, o cantor apresenta sinais de infecção respiratória alta. Lincoln foi internado com mal estar, febre, calafrios, crise de tosse e espirro, além de dor torácica.

O artista foi submetido a uma tomografia no tórax, que apontou um pequeno pneumomediastino, o que significa que há uma pequena quantidade de ar no pulmão.

Confira o comunicado:

Diversos seguidores comentaram no post, desejando melhoras a Lincoln. "Estou rezando para sua melhora irmão! Que seja breve... ❤ Deus está com você, já deu certo!", afirmou um internauta. "Não me dê susto não viu! Saia logo daí! Bora Lincoln", disse uma fã.

