“Incrivelmente difícil”, diz Shakira sobre separação

Nesta quarta-feira, 21, Shakira abriu o jogo sobre sua separação com o Gerard Piqué e ainda falou sobre como os filhos do ex-casal reagiram à notícia.

“É muito difícil falar disso, especialmente porque esta é a primeira vez que abordo essa situação em uma entrevista. Eu estava quieta e apenas tentando processar tudo. Porque estou sob os olhos do público e porque nossa separação não é como uma separação normal. E tem sido difícil não só para mim, mas também para os meus filhos. Incrivelmente difícil”, contou a diva pop em entrevista à revista americana Elle.

A cantora ainda contou que por mais que tentasse, foi impossível blindar os filhos Milan (9) e Sasha (7) da situação: “Tenho paparazzi acampando do lado de fora da minha casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não há um lugar onde eu possa me esconder com meus filhos, exceto minha casa. Não podemos dar um passeio no parque como uma família normal, ou tomar um sorvete, ou fazer qualquer atividade sem que nos sigam. Então é difícil. Eu tentei esconder a situação dos meus filhos, porque essa é a missão número um da minha vida. Mas aí eles ouvem coisas na escola com os coleguinhas ou se deparam com alguma notícia desagradável online, e isso só os afeta”.

A colombiana ainda comentou o desafio que está sendo lidar com o término, as audiências de custódia dos filhos e as idas do seu pai, que fez aniversário recentemente, à UTI. “É realmente perturbador para duas crianças que estão tentando processar a separação dos pais. E as vezes eu sinto que tudo isso é um pesadelo e que eu vou acordar em algum momento. Mas não, é real. E o que também é real é a decepção de ver algo tão sagrado e especial quanto eu achava quer era a relação com o pai dos meus filhos e ver isso se transformando em algo vulgarizado e barateado pela mídia. E tudo isso enquanto meu pai está na UTI e eu tenho lutado em diferentes frentes. Este é, provavelmente, o período mais sombrio da minha vida”, refletiu.

Por fim, a artista comentou sobre a relação que tinha com o atleta: “Coloquei minha carreira em escanteio e vim para a Espanha, para apoiá-lo para que ele pudesse jogar futebol e ganhar títulos. E foi um sacrifício de amor. Graças a isso, meus filhos puderam ter uma mãe presente, eu tenho esse vínculo incrível com eles que é inquebrável e nos sustenta. Isso é tudo que posso dizer”.

