Incêndio: Nicolas Prattes revela amuleto que 'salvou' elenco da Globo

Ator de Todas as Flores compara novela da Globo a fênix, ave que na mitologia grega 'renasceu das cinzas'

Nicolas Prattes tranquilizou o público ao sair ileso do incêndio que atingiu os Estúdios Globo na tarde desta sexta-feira (18/11). Em seu perfil na rede social, o ator de Todas as Flores mostrou um amuleto usado por Diego, seu personagem em Todas as Flores, novela que teve parte do cenário destruída pelas chamas.

“Eu pedi à equipe de figurino para o Diego ter uma fênix no pescoço. Para mim, ele é um eterno renascimento das cinzas. Hoje, fomos protegidos, ninguém se feriu e os bombeiros foram muito eficientes, estamos bem”, escreveu o ator no Twitter.

-LEIA MAIS: Incêndio atinge cenário de novela no Projac, da Rede Globo,no Rio

Conforme informações da Globo, o cenário da Rhodes totalizava 717 metros quadrados de cenários construídos, incluindo escritórios da diretoria, sala de reuniões, sala de criação, sala de costura e laboratório de criação de fragrâncias.

Na cidade cenográfica, local onde o fogo se alastrou, ficavam a fachada e o primeiro pavimento da Rhodes. Ninguém se feriu durante acidente e a causa do incêndio ainda é investigada.

Veja o post do ator:

Eu pedi pra equipe de figurino pro Diego Ter uma fênix no pescoço.

Pra mim, ele é um eterno renascimento das cinzas.

Hoje,

fomos protegidos, NINGUÉM se feriu e os bombeiros foram muito eficientes, estamos bem.

❤️ pic.twitter.com/RdYijHb3Ms — nicolas prattes (@nicolasprattes) November 18, 2022





