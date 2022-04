Da Redação

Incêndio atinge estúdio do Programa do Faustão na Band

Na tarde desta quinta-feira (07), um incidente causou um susto entre os funcionários da TV Bandeirantes, em São Paulo.

De acordo com o colunista Leo Dias, durante uma manutenção de rotina no estúdio onde é gravado o Programa do Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma ponta solta, provocou fogo e um princípio de incêndio atingiu o local.

A emissora Band publicou uma nota e, de acordo com ela, as chamas se espalharam por uma das cortinas, mas a brigada de incêndio agiu com rapidez e logo controlou a situação.

Conforme matéria do Leo Dias, ninguém ficou ferido. No momento do incidente, poucas pessoas estavam no local, já que não havia nenhuma gravação agendada para esta quinta.





