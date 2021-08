Da Redação

Ilha Record: Traição de Pyong Lee vai ao ar nesta segunda

O diretor do reality show ‘Ilha Record’, Rodrigo Carelli, usou seu perfil nas redes sociais para revelar que a traição do YouTuber Pyong Lee vai ao ar no episódio desta segunda-feira (16). Em seu perfil do twitter, ele escreveu: “Segunda, tem o edredom mais aguardado da Ilha Record. Imperdível”.



O suposto caso entre Pyong e a ex-BBB Antonela tem repercutido nas redes sociais mesmo antes da estreia do programa. Recentemente, no dia 19 de julho, Sammy Lee usou suas redes sociais para comunicar que seu casamento com Pyong chegou ao fim, após a Rede Record transmitir uma chamada na qual o YouTuber aparece na cama com Antonella.

pyong lee você é o pior pai do ano, entrou em um reality e perdeu o nascimento do filho de propósito e depois ainda entrou em outro reality pra trair na esposa em rede nacional, pq vc não se fode? pic.twitter.com/nBZfcywW6L August 15, 2021

A assessoria de imprensa da modelo também publicou um comunicado, afirmando que ela “não vai se pronunciar sobre qualquer situação envolvendo ela ou outros participantes do programa”.

“Antonela frisa que após o início do reality, o público poderá tirar suas próprias conclusões a partir das cenas que serão exibidas”, continua o comunicado. A modelo foi criticada na web por ter se envolvido com o YouTuber.

Com informações: BolaVip