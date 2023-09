Idoso 'bonitão': modelo choca internautas ao revelar verdadeira idade

Um modelo de Florianópolis, em Santa Catarina, viralizou depois de deixar os internautas de boca aberta ao revelar sua verdadeira idade. Nil Marino, que todos acreditavam ter cerca de 30 e poucos anos, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando ter 60 anos. Para provar a quantidade de velinhas apagadas, ele mostrou a autorização para usar vaga de idoso em estacionamentos.

“Lógico! 60 anos!”, escreveu Nil no vídeo que já soma mais de 8 milhões de visualizações no seu perfil no Instagram. Após a enorme repercussão, o modelo ganhou muitos seguidores e, alguns deles, apontaram que o catarinense realmente aparenta ter apenas metade da idade. "É admirável ver alguém com 60 anos que parece ter 30", disse um usuário.

A boa aparência que chocou grande parte da internet, na verdade é uma combinação de fatores, segundo Nil. O modelo afirmou que leva uma vida simples, mas com treinos e alimentação regrados. "Só faço abdominais em casa, cinco vezes na semana. Cinco repetições de 100. À tarde, faço musculação, cinco vezes na semana. E caminho, ou pedalo, todos os dias", detalhou na postagem.

Nil completou 60 anos no mês de agosto, e, para comemorar a data, ele fez uma postagem nas redes sociais. “Sessentei! E o bom da vida é aceitar todas as fases, os ciclos, as alegrias e as tristezas. Quero desfrutar dos direitos que terei na terceira idade, aprendendo a levar uma vida leve e despretensiosa, mas com grandes sonhos. E os sonhos se realizam pelo tamanho da nossa fé”, afirmou.

Repercussão

Chocados com a boa forma do modelo, os internautas tornaram o catarinense um dos assuntos mais comentados da semana. "Que pacto você fez?", brincou um usuário. “Vou atualizar a faixa etária do Tinder”, escreveu outra pessoa. “Gente, eu estou envelhecendo errado”, disse um terceiro.

