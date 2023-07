Ícone do jazz, Tony Bennett morre aos 96 anos nos EUA

Tony Bennett, cantor americano ícone da música romântica e do jazz, morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada por sua representante, Sylvia Weiner, nesta sexta-feira (21). Uma postagem foi feita em seguida nas redes sociais dele. O cantor completaria 97 anos no dia 3 de agosto.

"Tony nos deixou hoje, mas ainda outro dia ele estava cantando em seu piano, e sua última música foi 'Because of you', seu primeiro hit. Tony, por causa de você nós teremos suas músicas em nossos corações para sempre."

Bennett era conhecido por interpretar canções tradicionais da música romântica americana como "I Left My Heart In San Francisco". Ele tinha admiradores que iam de Frank Sinatra a Lady Gaga e lançou mais de 70 álbuns. O cantor ganhou 22 prêmios Grammy e dois Emmys.

A causa da morte não foi anunciada e ele havia sido diagnosticado com Alzheimer em 2016. A última aparição em uma apresentação ao vivo foi em agosto de 2021, ao lado de Lady Gaga, no Radio City Music Hall, em Nova York, no show "One Last Time". Dias depois, o filho de Bennett anunciou que ele não faria mais nenhum outro concerto por ordens médicas.

O cantor começou sua carreira no início da década de 1950 e mostrou talento com a voz forte e cheia de personalidade. Crooner à moda antiga, cantou faixas como "Because of You", "Rags to Riches" e "The Good Life". Com "Because of You", ficou por 10 semanas no topo da lista de músicas da revista "Billboard".

O cantor conversou com o g1, em 2012, quando passou pelo país em turnê, aos 86 anos. Na época, ele dizia que não pensava em se aposentar. "Bem, amo ir ao Brasil e tive sorte de estar no país quando a bossa nova começou a virar moda. Eu imediatamente reconheci que seria um poderoso gênero musical", disse na época.

