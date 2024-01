Ícone do futebol alemão, Franz Beckenbauer morre aos 78 anos

Morreu nesta segunda-feira (8) aos 78 anos, o ex-jogador de futebol alemão Franz Beckenbauer. Segundo comunicado redigido pela própria família de Beckenbauer, e divulgado pela imprensa alemã, o ex-atleta faleceu enquanto dormia. A causa exata da morte, no entanto, não foi informada.

continua após publicidade

"É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. Pedimos que você possa lamentar em silêncio e abster-se de fazer qualquer pergunta", diz a nota.

- LEIA MAIS: Morre Zagallo, o maior campeão da Copa do Mundo de Futebol

continua após publicidade

Beckenbauer é um dos grandes ícones da história do futebol alemão. Além de ter marcado época pelo Bayern de Munique, um dos grandes times do país, revolucionou a função de 'líbero' dentro dos gramados e se sagrou bi-campeão mundial com a camisa da Die Mannschaft, como é chamada a seleção alemã. Pelos feitos como jogador, foi eleito duas vezes como o melhor atleta do mundo, pela agremiação da Bola de Ouro, realizada pela revista France Football.

Em 1974, foi campeão como jogador e capitão da equipe, e em 1990, como treinador. Conhecido como 'Kaiser' (imperador), ainda foi campeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Bayern em três oportunidades de forma consecutiva (1973-1974, 1974-1975, 1975-1976).

Depois de passar quase toda a carreira no futebol nacional, rumou para os Estados Unidos para atuar no New York Cosmos, ao lado de Pelé. Em seguida, apostou na função de treinador, onde, além da seleção, também comandou o Olympique de Marselha e o próprio Bayern de Munique. Ademais, acumulou múltiplas funções na Federação Alemã e na Fifa.

continua após publicidade

Franz Beckenbauer se despede como membro de um seleto grupo dentro do futebol. O ex-defensor e treinador é apenas um de três indivíduos a ter conquistado a Copa do Mundo tanto dentro quanto fora de campo. Além dele, apenas Zagallo, falecido na última sexta-feira (5/1), e o francês Didier Deschamps conseguiram o feito.

Fonte: Correio Braziliense.

Siga o TNOnline no Google News