Da Redação

Ícaro Silva fala mal do ‘BBB22’ e gera polêmica

Ícaro Silva, ator, usou o Twitter para esclarecer que não tem a menor possibilidade de participar do BBB22. Segundo o artista, o reality é medíocre e pediu respeito.

continua após publicidade .

“Respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre. Parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o big boster brasil.”, desabafou.

Depois do bombardeio de críticas, o ator voltou a utilizar o espaço e debochou sobre o ódio que provocou na web. “Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não tô topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão”, comentou.

continua após publicidade .

O comentário rendeu muita polêmica na internet. Internautas compararam os trabalhos do ator, que não foram muito bem aceitos na crítica, e rebateram Ícaro sobre a fala "entretenimento medíocre".