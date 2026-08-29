Hytalo Santos é condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 60 mil por assédio a ex-seguranças

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram condenados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região a pagar R$ 60 mil em indenizações por danos morais a dois ex-seguranças que integravam a equipe pessoal do casal.

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A decisão, que também responsabiliza empresas ligadas ao influenciador, atende aos processos movidos pelos profissionais Diego Galdino e Elidinaldo Araújo, que relataram episódios de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Cada um dos ex-funcionários receberá R$ 30 mil, além da regularização de verbas trabalhistas que incluem horas extras, FGTS, férias, 13º salário e adicionais específicos.

Os autos apontam que as jornadas informais em regime de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso foram invalidadas pela Justiça por falta de previsão legal ou acordo coletivo, e o vínculo de emprego direto foi formalmente reconhecido. Conforme os relatos dos seguranças, os abusos incluíam invasão de privacidade, episódios de constrangimento físico, imposição de condições precárias de higiene e monitoramento inadequado por câmeras em áreas de troca de roupa.

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A defesa do influenciador negou integralmente as acusações, classificou as decisões como passíveis de contestação e informou que irá recorrer nas instâncias superiores. Atualmente, Hytalo Santos e o cônjuges encontram-se presos preventivamente no Presídio do Róger, em João Pessoa, em decorrência de investigações paralelas que também os apontam como réus por crimes de tráfico de pessoas para exploração sexual e submissão a trabalho análogo à escravidão.