Humorista perde a mão em acidente com foguete: 'Vida que segue'

Através das redes sociais, o humorista Elvio da Nhaia, conhecido como "Pilha", tranquilizou seus fãs os informando sobre seu estado de saúde. O homem sofreu um acidente ao manusear fogos de artifício na noite da última sexta-feria (7), em Xaxim, Santa Catarina, e, por conta disso, acabou perdendo a mão esquerda.

Pilha foi levado ao Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê (SC), onde foi submetido a uma cirurgia para a amputação do membro. Ele deve receber alta ainda nesta semana.

“Estou passando aqui para dizer que está tudo bem, fiz a cirurgia já, perdi a mão esquerda e está tudo certo. Vou ganhar alta médica essa semana”, afirmou.

Ele aproveitou para agradecer as mensagens de apoios e carinho que recebeu dos fãs. “Estou passando para agradecer a todas as mensagens que recebi apesar do acontecido. Quero agradecer a todos vocês, de coração, quem está me seguindo, quem mandou recado, eu consegui responder uma parte”, disse.

Ele também fez um alerta sobre os riscos dos fogos de artifício. “Quero dizer para todo mundo tomar cuidado, porque foguete não é brincadeira, não. Fui largar foguete e estourou na minha mão”, contou. “Bola para frente, vida que segue, agradecer. Não adianta chorar, agora leite derramado já foi”, concluiu.

