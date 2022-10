Humorista faz pegadinha com 'plantão fake' sobre vinda de alienígenas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pegadinha viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira

O humorista Gui Sousa, de 32 anos, assustou seus familiares e amigos ao produzir um vídeo que simula o anúncio de uma invasão extraterrestre no planeta Terra. Para fazer a pegadinha, que viralizou nesta quinta-feira (6) nas redes sociais, ele exibiu o material para vários grupos como se fosse parte da programação real da TV Globo. As informações são do g1.

continua após publicidade .

"Sempre gostei muito do papo de extraterreste. Gosto de pensar de coisas além da vida. Nas rodas de conversa entre amigos, esse papo sempre surge. Eu me pergunto: 'Como vai ser se esse dia realmente chegar?'", afirmou ele em entrevista ao g1.

"Fiquei me perguntando qual seria minha reação, e tive um insight para descobrir como seria a reação dos meus amigos. Eu fiz um 'Plantão da Globo' muito real, a ponto de as pessoas acreditarem."

continua após publicidade .

O experimento, como ele se refere, mostra um "Plantão da Globo fake" e um pronunciamento falso de Joe Biden. "Estamos ao vivo para o mundo inteiro para informar oficialmente a presença de invasores de um planeta vizinho", diz uma voz que simula ser uma tradução simultânea da declaração do presidente norte-americano.

A reação dos espectadores (amigos e familiares de Gui) foi variada. Algumas pessoas comemoraram, e outras ficaram em choque. Veja:

Fiz meus amigos acreditarem na chegada alienígena. Esse sou eu. 👽 pic.twitter.com/jUVZzYPsCj continua após publicidade . October 6, 2022

O cuidado ao fazer a pegadinha foi tamanho que algumas pessoas não entenderam, no final da exibição, que se tratava de uma brincadeira.



“Faço essas execuções no computador, já que trabalho com entretenimento e fazendo humor. O vídeo do plantão foi pensando com a minha cabeça, em como eu me enganaria. Tive de prestar muita atenção no texto", contou ele, que é catarinense e mora no Rio.

"Tinha de ser uma coisa mais cordial, porque era o [Joe] Biden. E, para finalizar, simulei uma explosão. Tirei a Renata Lo Prete no Photoshop e coloquei a redação [jornalística] vazia. Todo mundo que reagia ficava assustado, tinha gente que não entendia que era brincadeira."

continua após publicidade .

O humorista diz ainda ter convicção de que extraterrestres existem.

"Acredito, com certeza, em alienígenas. A nossa galáxia tem algo em torno de 10 bilhões de sóis, cada sol tem um sistema solar. A chance é muito gigante deles aparecerem. [Albert] Einstein diz que o tempo é relativo, e a gente pode não estar vivo quando eles aparecerem. Mas, que eles vêm, eles vêm."

As informações são do g1.



Siga o TNOnline no Google News