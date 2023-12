Humorista da MTV, Gil Brother Away morre aos 66 anos

Morreu no domingo (3) o humorista, conhecido como Gil Brother Away, Jaime Gil da Costa, aos 66 anos. Ele estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos (RJ), e lutava contra cânceres de próstata e de bexiga.

Ele descobriu as doenças após sofrer um acidente vascular cerebral em maio deste ano. De acordo com o UOL, o corpo será velado nesta terça-feira (5/12) em Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro.

“A notícia não é boa. O nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, às 22h, mas conseguiram falar com a gente hoje cedo. Eu vim pra cá no hospital fazer todo o trâmite. Nosso Away foi morar com o Papai do céu”, contou William Passos, sobrinho do humorista, no Instagram.

Gil ficou conhecido nos anos 2000, quando participou do grupo Hermes e Renato, atração da MTV no Brasil. Ele era conhecido por frases divertidas e pela sinceridade.

