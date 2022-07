“Hulk brasileiro” morre em aniversário de 55 anos

Da Redação

Valdir Segato, conhecido como “Hulk brasileiro” pelos músculos de tamanho exagerado

Valdir Segato, conhecido como “Hulk brasileiro” pelos músculos de tamanho exagerado, morreu na última terça-feira (26/7), data em que comemorava o aniversário de 55 anos. Ele passou mal em casa e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. A causa da morte não foi informada.

O “Hulk” morava em Ribeirão Preto, em São Paulo, e compartilhava nas redes sociais registros do dia a dia. Ele ficou famoso pelos grandes músculos, os quais conquistou com ajuda do óleo mineral Synthol.

“Eles me chamam de Hulk, Schwarzenegger e He-Man o tempo todo e eu gosto disso. Dobrei meus bíceps, mas ainda quero ser maior”, afirmou em entrevista ao Daily Mail há seis anos sobre querer alcançar 68 cm de diâmetro de bíceps.

Com informações do Metrópoles.

