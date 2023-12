Huck é criticado após comentário deselegante sobre Thiaguinho; confira

Siga o TNOnline no Google News

Um comentário do apresentador Luciano Huck durante o Domingão exibido neste domingo (3), gerou muita repercussão nas redes sociais. Ele recebeu no palco do programa o cantor Thiaguinho para uma participação especial.

Sem o menor pudor, o marido de Angélica acabou fazendo um comentário no qual comparou o primeiro casamento do artista com o atual relacionamento. Huck foi padrinho de Thiaguinho e Fernanda Souza quando os dois se casaram.

"Fui padrinho do casamento de Thiago e de Fernanda, e tenho enorme carinho, gosto muito. Mas encaixar, encaixar mesmo, encaixou aqui. Sou muito feliz que vocês se encontraram. Cada vez que chego mais perto de você, gosto mais. Acho que você fez um bem para ele, e ele fez um bem para você", disse o apresentador.

A fala foi considerada deselegante e gerou muitos comentários negativos nas redes sociais. Veja abaixo algumas das reações após a fala de Huck:

